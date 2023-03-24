***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/03/2023 tarihi itibariyle hesaplanan ve 24/03/2023 tarihinde açıklanan 1.012,431181 TL fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (27/03/2023 – 31/03/2023 tarihleri arasında) katılma payı satışı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127704BIST