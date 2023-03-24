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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2023 12:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23/03/2023 tarihi itibariyle hesaplanan ve 24/03/2023 tarihinde açıklanan 1.012,431181 TL fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (27/03/2023 – 31/03/2023 tarihleri arasında) katılma payı satışı yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127704


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DERIM 9,13 21.539.397 % 10,00  
SANEL 15,97 14.169.721 % 9,99  
AKFYE 19,06 55.819.059 % 9,98  
DGGYO 41,90 70.794.212 % 9,97  
ORMA 61,20 650.690 % 9,97  
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Frank 20,6533 20,7778 % -0,15  
Riyal 5,0621 5,0875 % 0,22  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 2.001 2.001 7,24  
Altın Gr. 1.226 1.226 6,03  
Cumhuriyet 8.268 8.393 92,00  
Tam 8.281 8.361 22,00  
Yarım 4.060 4.091 10,00  
Çeyrek 2.030 2.046 6,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,44 0,31  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 0,21  
B. Petrol 73,39 73,39 -2,52  
Seans Raporu 15:54
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