***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 12:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/03/2023 tarihi itibariyle hesaplanan ve 24/03/2023 tarihinde açıklanan 1.012,431181 TL fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (27/03/2023 – 31/03/2023 tarihleri arasında) katılma payı satışı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127704
BIST
15:545.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -31,46
|Açılış
|: 5.062
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5419,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5420,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1206
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:541.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.819.059
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.794.212
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.363.682
|% -9,95
|
|IZINV
|23,10
|31.257.116
|% -9,06
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,50
|4.206.607.458
|% 1,84
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|THYAO
|127,50
|2.188.197.876
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|KOZAL
|21,54
|1.753.233.674
|% 2,18
|
|KATMR
|1,44
|199.769.052
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,97
|801.389.594
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,41
|1.087.046.917
|% -1,70
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0655
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4947
|20,5110
|% -0,58
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,03
|
|Cumhuriyet
|8.268
|8.393
|92,00
|
|Tam
|8.281
|8.361
|22,00
|
|Yarım
|4.060
|4.091
|10,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-2,52
|
Seans Raporu
15:54
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16:09YAPRK
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Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
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16:05SMART
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