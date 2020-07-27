***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 17:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden geçmiş performans sunuş raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862084
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05427,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 9,13
|Açılış
|: 428,03
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8102
|8,8544
|% 0,86
|
|Frank
|7,4318
|7,4765
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|35,44
|
|Altın Gr.
|428
|428
|9,51
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.828
|104,30
|
|Tam
|2.884
|2.908
|113,50
|
|Yarım
|1.400
|1.419
|52,40
|
|Çeyrek
|702
|711
|26,20
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,19
|