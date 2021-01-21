***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
21.01.2021 13:23
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden geçmiş performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903647
BIST
16:011.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:017,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0536
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:018,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:01442,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,85
|Açılış
|: 442,90
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DITAS
|40,92
|4.429.472
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|71.842.714
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,12
|68.755.673
|% -7,25
|
|GARAN
|10,18
|1.944.511.426
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,53
|1.780.404.176
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.069.287.865
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|941.506.342
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,23
|778.734.390
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,53
|1.780.404.176
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|534.343.534
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|488.761.442
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.069.287.865
|% 9,90
|
|YKBNK
|3,23
|778.734.390
|% 1,25
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3616
|7,3655
|% -0,72
|
|Euro
|8,9609
|8,9675
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0858
|10,1363
|% -0,08
|
|Frank
|8,2880
|8,3379
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% -0,45
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,32
|