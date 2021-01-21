***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
21.01.2021 13:23
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetimden geçmiş performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903649
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
0
En Düşük
0
18:057,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,3723
En Düşük
7,3627
18:058,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
8,9799
En Düşük
8,9647
18:05442,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,97
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3679
|7,3754
|% 0,10
|
|Euro
|8,9705
|8,9821
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0825
|10,1330
|% -0,12
|
|Frank
|8,2863
|8,3362
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|0,03
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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