***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Geçmemiş
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947440
BIST
12:361.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.389
En Düşük
1.384
12:368,6836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 74,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 74,5300
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3610,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:367,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,05
|Açılış
|: 7,36
|
|Önceki Kapanış
|: 7,31
|
7,37
En Düşük
7,28
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TUREX
|10,52
|18.969.243
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.146.755
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,96
|30.245.110
|% 7,24
|
|PSDTC
|26,80
|22.617.871
|% 6,86
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|33.790.006
|% -5,43
|
|DARDL
|14,96
|15.197.144
|% -4,29
|
|ERBOS
|136,30
|42.441.506
|% -3,81
|
|EDIP
|2,79
|18.850.211
|% -3,46
|
|GARAN
|8,73
|639.523.448
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|304.314.861
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,36
|290.176.315
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|272.628.957
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|229.100.716
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,25
|304.314.861
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,29
|145.253.873
|% -3,01
|
|GARAN
|8,73
|639.523.448
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|290.176.315
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|201.433.231
|% 1,87
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6795
|8,6836
|% -0,03
|
|Euro
|10,2692
|10,2741
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% -0,03
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|