***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Geçmemiş
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947441
BIST
11:261.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:268,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:2610,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:26503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,96
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TUREX
|10,52
|17.981.741
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.426.074
|% 9,57
|
|SELVA
|7,04
|21.677.615
|% 8,47
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,85
|56.765.880
|% 6,32
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,33
|9.200.704
|% -7,45
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,73
|27.909.738
|% -4,83
|
|DARDL
|14,91
|12.290.380
|% -4,61
|
|GARAN
|8,71
|471.729.867
|% 1,16
|
|AKBNK
|5,36
|224.995.138
|% -0,19
|
|THYAO
|13,90
|221.687.641
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,24
|198.615.852
|% 0,90
|
|EREGL
|17,84
|186.066.701
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,24
|198.615.852
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|GARAN
|8,71
|471.729.867
|% 1,16
|
|GWIND
|3,83
|170.497.604
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,36
|224.995.138
|% -0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6734
|8,6768
|% -0,11
|
|Euro
|10,2298
|10,2718
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9974
|% -0,11
|
|Frank
|9,3636
|9,4200
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3059
|2,3175
|% -0,13
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|