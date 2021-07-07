***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Geçmemiş
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947437
BIST
15:241.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:248,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2410,2701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0044
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:24504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TUREX
|10,52
|19.613.804
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.099.230
|% 9,71
|
|LOGO
|37,80
|92.359.383
|% 8,62
|
|AGYO
|2,26
|28.193.018
|% 8,13
|
|SELVA
|6,99
|48.115.687
|% 7,70
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|412.511.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.932.150
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6792
|8,6819
|% -0,05
|
|Euro
|10,2643
|10,2701
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,05
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,20
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|
Seans Raporu
15:24
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