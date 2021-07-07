***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 11:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Geçmemiş
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947443
BIST
14:431.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:438,6764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:4310,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:43504,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,39
|Açılış
|: 504,37
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TUREX
|10,52
|19.380.796
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.849.661
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.254.906
|% 8,13
|
|LOGO
|37,30
|82.933.160
|% 7,18
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|795.911.712
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|416.693.952
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|391.749.116
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|388.522.364
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|363.881.057
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|388.522.364
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|162.897.573
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|795.911.712
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|416.693.952
|% 0,37
|
|GWIND
|3,78
|221.062.123
|% 1,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6714
|8,6729
|% -0,15
|
|Euro
|10,2566
|10,2617
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9667
|12,0267
|% 0,14
|
|Frank
|9,3592
|9,4156
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,08
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|10,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,17
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,56
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|1,20
|