***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 11:20
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Denetimden geçmiş performans sunuş raporları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952506
BIST
11:241.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,04
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:248,5062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:2410,1153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:24496,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 496,70
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KTSKR
|20,02
|11.400.688
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.419.364
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.777.685
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,84
|29.403.722
|% 8,88
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.422.861
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.422.861
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.326.649
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,16
|5.914.811
|% -3,66
|
|GARAN
|8,25
|323.193.064
|% 0,61
|
|THYAO
|12,80
|277.820.749
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,66
|208.097.449
|% 1,73
|
|EREGL
|19,32
|176.305.208
|% 3,15
|
|PETKM
|5,62
|168.749.065
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|116.847.400
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|168.554.086
|% 2,46
|
|GARAN
|8,25
|323.193.064
|% 0,61
|
|PETKM
|5,62
|168.749.065
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,66
|208.097.449
|% 1,73
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5029
|8,5062
|% -0,49
|
|Euro
|10,1097
|10,1153
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8191
|11,8784
|% -0,27
|
|Frank
|9,3130
|9,3691
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% -0,65
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|11,58
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,77
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