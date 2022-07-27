***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 12:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047983
BIST
12:032.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,63
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:0317,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8948
En Düşük
17,8322
12:0318,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1878
En Düşük
18,0653
12:03991,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,33
|Açılış
|: 991,30
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:03
|IMASM
|71,65
|20.582.598
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|13.203.445
|% 9,96
|
|LIDFA
|10,90
|46.967.805
|% 9,77
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|PEGYO
|2,40
|31.442.381
|% -5,88
|
|UFUK
|79,00
|1.337.582
|% -4,82
|
|DESPC
|11,24
|5.561.577
|% -3,77
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|MIPAZ
|7,73
|27.127.341
|% -3,37
|
|THYAO
|49,62
|1.473.295.681
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,80
|652.276.607
|% 1,05
|
|SISE
|21,14
|443.833.143
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,19
|416.856.225
|% 0,00
|
|FROTO
|283,30
|384.872.788
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,61
|215.914.996
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,80
|652.276.607
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,19
|416.856.225
|% 0,00
|
|TSKB
|2,59
|259.365.559
|% 3,60
|
|ODAS
|3,75
|207.257.682
|% 0,54
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8873
|17,8907
|% 0,18
|
|Euro
|18,1644
|18,1840
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,5114
|21,6193
|% 0,44
|
|Frank
|18,5367
|18,6484
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7484
|4,7722
|% 0,23
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,42
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,33
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|29,00
|
|Tam
|6.685
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.257
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,56
|
Seans Raporu
12:03
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12:18KTSKR
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12:17SMRTG
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12:16XU030
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12:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, YKBNK
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12:16XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 776.00 milyon TL de