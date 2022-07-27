***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 12:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047987
BIST
13:302.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,93
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3017,8991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3018,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1037
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:30991,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,42
|Açılış
|: 991,39
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.766.882
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.678.601
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.486.131
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.686.878
|% 9,96
|
|UFUK
|77,20
|2.375.141
|% -6,99
|
|PEGYO
|2,43
|36.457.156
|% -4,71
|
|KORDS
|46,10
|106.096.084
|% -3,84
|
|DESPC
|11,24
|7.221.789
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|4.014.172
|% -3,76
|
|THYAO
|49,46
|2.010.762.485
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,75
|786.541.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|777.741.392
|% 0,63
|
|SISE
|21,16
|544.475.232
|% 0,57
|
|EREGL
|27,30
|482.522.575
|% -1,02
|
|EKGYO
|3,21
|777.741.392
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|280.559.509
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|786.541.674
|% 0,00
|
|TSKB
|2,59
|286.158.430
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|92.977.762
|% 6,25
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8930
|17,8991
|% 0,23
|
|Euro
|18,1747
|18,1937
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,5265
|21,6345
|% 0,51
|
|Frank
|18,5408
|18,6525
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7491
|4,7729
|% 0,24
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|5,22
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,29
|