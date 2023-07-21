***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalar27/06/2023 tarihi itibariyle fon portföyü boş olduğu için fon fiyatı oluşmamış ve 01/01/2023-30/06/2023 dönemi için performans sunum raporu hazırlanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174176BIST