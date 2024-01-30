***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.01.2024 14:47
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243571
BIST
'
16:098.494
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,96
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0930,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0932,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:091.986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:09
|CATES
|88,00
|570.196.546
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.782.920
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.569
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|161.239.468
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.288.874
|% -4,86
|
|RALYH
|81,85
|53.500.145
|% -4,77
|
|THYAO
|272,00
|8.080.712.049
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|EREGL
|43,50
|2.609.018.157
|% -0,50
|
|TCELL
|69,10
|2.606.634.833
|% -0,29
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,08
|1.885.568.599
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|TSPOR
|1,56
|191.953.824
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|QUAGR
|4,05
|478.372.357
|% 0,25
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3536
|30,3587
|% 0,04
|
|Euro
|32,9307
|32,9421
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3377
|38,5299
|% -0,30
|
|Frank
|35,0401
|35,2511
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0710
|8,1115
|% 0,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|921,81
|923,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,70
|973,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,97
|2.034,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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