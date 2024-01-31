***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyü boş olduğu için fon fiyatı oluşmamış ve 01/01/2023-31/12/2023 dönemi için performans sunum raporu hazırlanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245504BIST