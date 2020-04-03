***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 13:49
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834572
BIST
15:1389.837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 326,54
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:136,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0936
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:137,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:13348,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,76
|Açılış
|: 348,17
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.493
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|647.393
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.796.998
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.209.731
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.471.601
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|11.294.200
|% -7,42
|
|SAMAT
|1,49
|3.308.606
|% -6,88
|
|PETKM
|3,44
|536.560.221
|% -0,58
|
|TUPRS
|86,00
|429.528.199
|% 4,05
|
|SASA
|8,30
|390.187.945
|% 8,36
|
|GARAN
|7,54
|366.008.469
|% -0,79
|
|ASELS
|23,46
|363.290.585
|% 1,38
|
|PETKM
|3,44
|536.560.221
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,05
|239.366.906
|% -6,82
|
|IHLGM
|1,02
|116.256.397
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,83
|145.671.016
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,91
|208.495.172
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2032
|8,2443
|% 0,34
|
|Frank
|6,8253
|6,8664
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7757
|1,7846
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.617
|2,74
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|33,74
|33,74
|3,80
|