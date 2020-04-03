***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 13:49
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834573
BIST
14:2989.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -77,51
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:296,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,0987
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:297,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:29347,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,39
|Açılış
|: 347,81
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|4.078.234
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.019.144
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|591.060
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.633.771
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.157.398
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.440.891
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,10
|10.920.791
|% -8,30
|
|DAGHL
|2,78
|5.904.546
|% -7,33
|
|PETKM
|3,39
|433.681.023
|% -2,02
|
|TUPRS
|85,25
|401.344.392
|% 3,15
|
|ASELS
|23,34
|320.702.176
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|317.761.072
|% -1,18
|
|SASA
|8,19
|271.967.520
|% 6,92
|
|PETKM
|3,39
|433.681.023
|% -2,02
|
|GSRAY
|2,04
|231.774.718
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,01
|106.566.357
|% 1,00
|
|TSPOR
|2,87
|201.094.870
|% -7,12
|
|YKBNK
|1,82
|120.840.664
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2164
|8,2576
|% 0,50
|
|Frank
|6,8422
|6,8834
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7796
|1,7885
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.614
|-0,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,30
|32,30
|2,36
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