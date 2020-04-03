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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.04.2020 13:49
GÜNCEL HABERLER



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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yok
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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834574


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 1,76 189.824 % 10,00  
AYCES 13,71 4.173.574 % 9,94  
PKENT 115,20 647.393 % 9,92  
AFYON 5,44 13.787.690 % 9,90  
AVHOL 1,11 194.129 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2158 8,2570 % 0,49  
Frank 6,8327 6,8739 % 0,99  
Riyal 1,7774 1,7863 % 1,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,53  
Altın Gr. 349 349 5,97  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,45 -0,04  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,05  
B. Petrol 33,08 33,08 3,14  
Seans Raporu
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