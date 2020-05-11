***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 16:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844126
BIST
17:1498.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 498,96
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:147,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:147,6586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:14386,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,10
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|297.938.501
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|25.752.365
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.358.885
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.439
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.663.684
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|72.515.043
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,85
|15.710.656
|% -7,47
|
|SEYKM
|11,94
|56.575.626
|% -6,79
|
|QNBFL
|108,60
|27.259.074
|% -6,54
|
|GARAN
|7,80
|574.427.024
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,90
|567.664.276
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|543.621.670
|% -2,47
|
|ECILC
|4,93
|499.410.970
|% 9,80
|
|MGROS
|31,38
|466.629.572
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,21
|297.938.501
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|543.621.670
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.664.276
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|279.681.089
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,70
|84.856.636
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7029
|8,7466
|% -0,69
|
|Frank
|7,2497
|7,2934
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8762
|1,8856
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|2,53
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.572
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|626
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,85
|30,85
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:29CEMTS
Yüzde 4.68 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 868, 321 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 98, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 8, 917.00 milyon TL de
-
17:27PEGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 483, 344 adet işlem
-
17:25IHYAY
Yüzde 7.29 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 410, 778 adet işlem
-
17:24UTPYA
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 025 adet işlem