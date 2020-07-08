***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 14:15
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856831
BIST
17:17119.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,33
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:176,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:177,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:17399,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,96
|Açılış
|: 399,94
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.683.353
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.457.224
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.101.719
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.118.931
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,43
|20.192.693
|% -8,86
|
|MARTI
|1,40
|28.453.949
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|95.968.067
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.330.913.008
|% -1,92
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,87
|467.467.015
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6116
|8,6548
|% 0,39
|
|Frank
|7,2841
|7,3280
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
|
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