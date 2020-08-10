***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 14:32
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867245
BIST
14:211.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,12
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:217,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:218,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:21476,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 476,92
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.425.549
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|244.287
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.844.509
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,82
|1.575.898.170
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.047.417
|% -0,51
|
|GARAN
|6,62
|557.638.055
|% 0,61
|
|KARSN
|2,90
|457.590.876
|% 7,01
|
|GUSGR
|5,66
|446.284.300
|% 3,28
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.047.417
|% -0,51
|
|KARSN
|2,90
|457.590.876
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,68
|294.655.609
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,38
|138.151.651
|% 2,22
|
|TSKB
|1,08
|98.606.498
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4944
|9,5420
|% 0,08
|
|Frank
|7,9312
|7,9790
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9437
|1,9535
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-5,80
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.178
|3.260
|-39,48
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-19,09
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,55
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,00
|
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