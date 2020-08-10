***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 14:32
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867247
BIST
14:241.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:247,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:248,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:24476,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|244.852
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.844.750
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,82
|1.581.777.337
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.201.134
|% -0,51
|
|GARAN
|6,61
|559.451.375
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,64
|464.101.844
|% 2,92
|
|KARSN
|2,91
|457.772.034
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.201.134
|% -0,51
|
|KARSN
|2,91
|457.772.034
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,69
|297.863.463
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,39
|140.552.390
|% 2,96
|
|TSKB
|1,08
|98.619.651
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4966
|9,5443
|% 0,10
|
|Frank
|7,9329
|7,9807
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-4,42
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.176
|3.258
|-41,97
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-20,30
|
|Çeyrek
|770
|788
|-10,15
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|