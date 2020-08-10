***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 14:32
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867249
BIST
15:021.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:027,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:028,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:02477,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 478,06
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|255.487
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.942.479
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,59
|1.753.811.565
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,92
|1.174.047.293
|% -2,04
|
|GUSGR
|5,62
|676.090.249
|% 2,55
|
|GARAN
|6,57
|629.738.187
|% -0,15
|
|KARSN
|2,89
|481.233.738
|% 6,64
|
|EKGYO
|1,92
|1.174.047.293
|% -2,04
|
|KARSN
|2,89
|481.233.738
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,65
|336.153.412
|% -0,38
|
|GUSGR
|5,62
|676.090.249
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,36
|158.142.908
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5052
|9,5528
|% 0,19
|
|Frank
|7,9364
|7,9842
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,20
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-40,00
|
|Tam
|3.178
|3.262
|-37,26
|
|Yarım
|1.536
|1.578
|-18,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,01
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|B. Petrol
|44,76
|44,76
|0,36
|
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