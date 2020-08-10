***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 14:32
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867251
BIST
17:351.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 15,72
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:357,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:358,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:35480,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,21
|Açılış
|: 480,36
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|13.293.690
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.800.147
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.052
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.063.963
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,01
|2.429.087.997
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,95
|1.511.412.421
|% -0,51
|
|GARAN
|6,59
|864.964.309
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,62
|789.818.302
|% 2,55
|
|KARSN
|2,92
|579.624.538
|% 7,75
|
|ODAS
|2,24
|287.750.523
|% 0,90
|
|HLGYO
|2,06
|70.462.173
|% -2,83
|
|OYAKC
|8,17
|192.243.301
|% 6,66
|
|IHLGM
|1,41
|24.836.407
|% -2,76
|
|ULUUN
|10,47
|124.292.361
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5400
|9,5879
|% 0,56
|
|Frank
|7,9596
|8,0076
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,19
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,21
|
|B. Petrol
|44,96
|44,96
|0,56
|
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