***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 15:52
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873958
BIST
15:361.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,62
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:367,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:368,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:36461,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 461,85
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DAGHL
|7,04
|10.381.823
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.259.995
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.329.499
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|1.044.088.041
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|790.592.726
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|624.701.892
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|598.395.397
|% 7,92
|
|RTALB
|59,20
|449.130.284
|% -0,84
|
|GSRAY
|4,32
|1.044.088.041
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|430.483.711
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|598.395.397
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,35
|790.592.726
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,92
|109.201.573
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4851
|% 0,41
|
|Euro
|8,8336
|8,8382
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% -0,52
|
|Frank
|8,1259
|8,1749
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-14,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-1,50
|
Seans Raporu
15:34
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