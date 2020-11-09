***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 14:58
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887123
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1150
En Yüksek
|Değişim
|: -4,75%
|| -0,4043
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -0,5291
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,81
En Yüksek
|Değişim
|: -9,16%
|| -49,01
|Açılış
|: 485,81
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|SISE
|6,76
|1.152.610.510
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|TSKB
|2,17
|591.832.369
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1051
|8,1068
|% -4,84
|
|Euro
|9,5737
|9,5944
|% -5,25
|
|Sterlin
|10,6476
|10,7010
|% -4,69
|
|Frank
|8,8775
|8,9310
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,42
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-1,66
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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