***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 20:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947112
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05501,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,36
|Açılış
|: 501,63
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6923
|8,6939
|% 0,34
|
|Euro
|10,2828
|10,2884
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9498
|12,0097
|% -0,12
|
|Frank
|9,3627
|9,4191
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3108
|2,3223
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,57
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,49
|74,49
|-2,67
|
Seans Raporu
18:05
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