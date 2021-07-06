***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 20:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947115
BIST
11:171.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:178,6781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:1710,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:17504,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 504,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:17
|TUREX
|10,52
|17.902.862
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.269.497
|% 9,57
|
|SELVA
|7,09
|20.466.619
|% 9,24
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,85
|54.519.746
|% 6,32
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|92.557.776
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,72
|27.487.272
|% -5,03
|
|DARDL
|14,91
|11.629.131
|% -4,61
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,73
|433.970.633
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,34
|215.401.518
|% -0,56
|
|THYAO
|13,90
|212.532.961
|% 0,14
|
|EREGL
|17,86
|175.117.423
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,25
|173.675.975
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,25
|173.675.975
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|92.557.776
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|433.970.633
|% 1,39
|
|GWIND
|3,86
|163.928.762
|% 3,21
|
|AKBNK
|5,34
|215.401.518
|% -0,56
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6781
|% -0,09
|
|Euro
|10,2603
|10,2694
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9464
|12,0064
|% -0,03
|
|Frank
|9,3674
|9,4238
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% -0,10
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,67
|
Seans Raporu
11:17
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11:30XU030
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