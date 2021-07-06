***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 20:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947117
BIST
09:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.385
En Düşük
1.385
09:558,6765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6542
09:5510,2580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2399
09:55503,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,07
|Açılış
|: 503,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VAKFN
|11,65
|40.368.125
|% 23,73
|
|VAKKO
|11,38
|35.029.054
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,87
|12.037.362
|% 0,00
|
|SASA
|28,90
|333.692.096
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|265.027.152
|% 0,00
|
|ARDYZ
|52,15
|22.914.301
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,41
|14.288.489
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,05
|27.681.731
|% 0,00
|
|DOAS
|26,34
|61.666.510
|% 0,00
|
|KFEIN
|27,54
|14.677.458
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% 0,00
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% 0,00
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6718
|8,6765
|% -0,11
|
|Euro
|10,2516
|10,2580
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9347
|11,9945
|% -0,13
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% -0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,27
|