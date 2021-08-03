***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 20:13
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954590
BIST
11:491.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,32
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
11:498,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
11:4910,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0361
En Düşük
9,9509
11:49492,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 492,06
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ISGSY
|10,67
|31.752.949
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|9.897.994
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,99
|3.280.722
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.089.451
|% 9,70
|
|ORMA
|34,30
|583.649
|% 8,96
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|CRFSA
|38,40
|3.462.745
|% -4,95
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|BALAT
|4,60
|58.650
|% -4,17
|
|UTPYA
|18,50
|29.878
|% -3,65
|
|EDATA
|15,74
|86.541.324
|% 6,14
|
|ESEN
|31,98
|63.425.511
|% 5,34
|
|FADE
|12,68
|46.861.787
|% 1,36
|
|QUAGR
|28,00
|43.915.316
|% -0,28
|
|PGSUS
|68,60
|36.588.673
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|28.999.866
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,01
|17.726.936
|% 1,00
|
|PEKGY
|0,99
|7.193.701
|% 1,02
|
|GWIND
|3,78
|24.925.712
|% 2,72
|
|EDATA
|15,74
|86.541.324
|% 6,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4461
|8,4491
|% 0,53
|
|Euro
|10,0109
|10,0191
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,7311
|11,7900
|% 0,65
|
|Frank
|9,2902
|9,3461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2460
|2,2572
|% 0,55
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,61
|
|Altın Gr.
|492
|493
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,15
|