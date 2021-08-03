***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 20:13
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi
12:401.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,90
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:408,4497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:4010,0261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:40492,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,15
|Açılış
|: 492,21
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ISGSY
|10,67
|33.461.355
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.186.599
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.595.302
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.333.011
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.324.263
|% 9,70
|
|METUR
|5,02
|100.840.942
|% -9,22
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,01
|933.224.657
|% 1,69
|
|KRDMD
|7,93
|347.571.720
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,43
|329.260.616
|% 1,50
|
|THYAO
|12,72
|301.957.366
|% 0,71
|
|SISE
|7,85
|234.159.434
|% 0,77
|
|GARAN
|9,01
|933.224.657
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,38
|109.201.446
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,43
|329.260.616
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,48
|141.694.727
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,81
|96.711.093
|% 0,56
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4474
|8,4497
|% 0,53
|
|Euro
|10,0206
|10,0261
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7250
|11,7838
|% 0,60
|
|Frank
|9,2949
|9,3509
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% 0,50
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|2,85
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.309
|1,00
|
|Tam
|3.245
|3.326
|0,83
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|0,40
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-0,11
|