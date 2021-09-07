***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 11:44
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962167
BIST
15:381.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:388,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3810,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:38488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ORCAY
|14,33
|159.149.509
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.027.765
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.432
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.374.413
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|MMCAS
|5,84
|174.149
|% -2,67
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|442.375.156
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|383.603.657
|% 0,41
|
|EREGL
|17,99
|318.845.218
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|309.816.364
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|69.538.657
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.950.862
|% 1,38
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4699
|8,4723
|% 0,12
|
|Euro
|10,0196
|10,0291
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7296
|% 0,48
|
|Frank
|9,1901
|9,2454
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|
Seans Raporu
15:36
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