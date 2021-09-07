***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 11:44
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962171
BIST
15:371.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:378,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3710,0301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:37488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:37
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,91
|23.713.892
|% 9,83
|
|DOBUR
|22,78
|1.186.123
|% 9,20
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|BRKO
|1,27
|2.057.630
|% 7,63
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,31
|73.074.350
|% -3,45
|
|YAPRK
|33,94
|13.460.865
|% -2,75
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4687
|8,4739
|% 0,14
|
|Euro
|10,0219
|10,0301
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6735
|11,7321
|% 0,50
|
|Frank
|9,1866
|9,2420
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|
Seans Raporu
15:37
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