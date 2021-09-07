***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 11:44
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962170
BIST
15:341.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
15:348,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1055
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
15:3410,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1176
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
15:34488,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,11
|Açılış
|: 488,76
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler15:34
|YEOTK
|29,28
|10.558.632
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.768.404
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|98.864.070
|% 9,97
|
|GARFA
|9,40
|2.821.406
|% 8,05
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|AKYHO
|2,23
|15.843.383
|% -8,23
|
|EGEPO
|6,58
|122.465.940
|% -7,58
|
|GARAN
|9,52
|1.261.002.380
|% -2,16
|
|THYAO
|12,61
|511.682.712
|% -0,32
|
|ORCAY
|13,79
|384.663.856
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,36
|342.061.306
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,55
|341.333.522
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,55
|341.333.522
|% -1,54
|
|GARAN
|9,52
|1.261.002.380
|% -2,16
|
|IHLAS
|0,61
|57.471.636
|% 3,39
|
|ODAS
|1,49
|116.618.263
|% -1,32
|
|AKBNK
|5,72
|307.757.385
|% -1,89
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4512
|8,4545
|% 1,26
|
|Euro
|10,0023
|10,0097
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,6058
|11,6640
|% 1,15
|
|Frank
|9,1428
|9,1978
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% 1,23
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|37,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|34,60
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|16,74
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,37
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|0,77
|