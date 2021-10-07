***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967998
BIST
16:271.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:278,8694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2710,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:27500,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,62
|Açılış
|: 500,20
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YUNSA
|17,60
|26.745.204
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.104.174
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.561.529
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.326.980
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.211.513
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|35.828.119
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.888.773.324
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.052.138.713
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|756.275.207
|% 2,63
|
|EREGL
|16,76
|687.393.863
|% 3,78
|
|ASELS
|15,44
|654.196.529
|% 4,11
|
|PETKM
|6,19
|1.888.773.324
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.052.138.713
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|161.954.760
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,77
|124.401.822
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.726.348
|% 3,93
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8661
|8,8694
|% -0,01
|
|Euro
|10,2712
|10,2752
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0244
|12,0847
|% 0,07
|
|Frank
|9,5310
|9,5884
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3598
|2,3717
|% 0,05
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-8,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-17,19
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-8,31
|
|Çeyrek
|799
|818
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|-0,25
|