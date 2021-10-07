***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968005
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 22,48
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:428,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4210,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:42500,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,04
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YUNSA
|17,60
|26.940.247
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.717.608
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.780.300
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.883.354
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.031.390
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|763.392.041
|% 2,63
|
|EREGL
|16,85
|714.450.883
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|669.491.961
|% 4,32
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.276.616
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.688.185
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,36
|455.059.037
|% 4,09
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8776
|8,8813
|% 0,12
|
|Euro
|10,2794
|10,2874
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,08
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,06
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57MIPAZ
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 501 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22 artarak (% 1.83 ) 1, 223
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, SODSN, MERIT, KUYAS, YUNSA, DOBUR
-
16:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, PAMEL, DZGYO, KERVN, IDEAS, SEYKM
-
16:56
ISBIR, BURCE, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında