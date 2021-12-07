***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 22:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi
15:251.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:2513,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2273
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:2515,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2880
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5102
En Düşük
15,1751
15:25785,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,73
|Açılış
|: 785,10
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:25
|BAGFS
|13,97
|11.425.543
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.473.168
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.097.196
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|113.408.408
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.488.944.884
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|3.154.449.848
|% 0,93
|
|SISE
|14,50
|2.958.402.300
|% -1,16
|
|ASELS
|23,80
|1.911.466.649
|% 3,12
|
|KRDMD
|9,67
|1.803.324.417
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,49
|1.120.493.764
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,61
|1.145.784.628
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|454.732.052
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.154.449.848
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,22
|263.467.806
|% 0,00
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7133
|13,7174
|% 1,68
|
|Euro
|15,4939
|15,5051
|% 1,89
|
|Sterlin
|18,0122
|18,1025
|% 1,13
|
|Frank
|14,7601
|14,8490
|% 1,60
|
|Riyal
|3,6432
|3,6614
|% 1,64
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,93
|
|Altın Gr.
|786
|787
|12,16
|
|Cumhuriyet
|5.195
|5.273
|22,00
|
|Tam
|5.178
|5.309
|25,34
|
|Yarım
|2.503
|2.568
|12,26
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,28
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, DOHOL, SISE
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, EKGYO
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 2 artarak (% 0.41 ) 1, 764
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAGFS, RALYH, HEDEF, DOBUR, PCILT, RNPOL, ISBIR, AYES
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, PEKGY, MMCAS, QNBFB, UTPYA, GESAN, SELVA, SAMAT, QNBFL, CRDFA