***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 22:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981747
BIST
15:411.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:4113,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2228
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:4115,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2921
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
15:41786,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 11,75
|Açılış
|: 786,17
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BAGFS
|13,97
|11.429.161
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.500.704
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.107.023
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.062.954
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.555.562.945
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|3.179.558.485
|% 0,93
|
|SISE
|14,70
|3.071.126.646
|% 0,20
|
|ASELS
|23,98
|1.984.479.348
|% 3,90
|
|KRDMD
|9,67
|1.814.931.011
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,49
|1.193.502.258
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,60
|1.178.402.682
|% 0,84
|
|TSKB
|1,65
|456.166.242
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.179.558.485
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,22
|273.717.693
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7143
|13,7235
|% 1,73
|
|Euro
|15,4938
|15,5220
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0513
|18,1418
|% 1,35
|
|Frank
|14,7882
|14,8773
|% 1,79
|
|Riyal
|3,6471
|3,6654
|% 1,75
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,93
|
|Altın Gr.
|786
|787
|12,16
|
|Cumhuriyet
|5.195
|5.273
|22,00
|
|Tam
|5.178
|5.309
|25,34
|
|Yarım
|2.503
|2.568
|12,26
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,28
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52ISMEN
Yüzde 4.30 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 744, 143 adet işlem
-
15:51TGSAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 314, 133 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 25 artarak (% 0.52 ) 2, 155
-
15:50XU100
Endeks 1, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 35, 574.00 milyon TL de
-
15:49MERIT
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 972 adet işlem