***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 19:50
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990384
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0170
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1414
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,8131
En Düşük
15,5317
18:05798,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,11
|Açılış
|: 798,71
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
804,25
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8190
|13,8249
|% -0,12
|
|Euro
|15,6649
|15,7860
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,7578
|18,8518
|% 0,77
|
|Frank
|15,0087
|15,0991
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,90
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,09
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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