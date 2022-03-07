***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:22
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007829
BIST
15:351.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:3514,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1542
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:3515,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1029
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:35915,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,49
|Açılış
|: 915,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:33
|SELVA
|18,76
|27.656.642
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|158.001.106
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.420.130
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,08
|74.014.566
|% 9,16
|
|SANEL
|8,01
|8.188.701
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.213.807
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.630.110
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.965.527
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.652.045
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,85
|2.680.474.229
|% 2,44
|
|THYAO
|25,14
|1.847.418.812
|% -0,63
|
|EREGL
|34,34
|1.629.569.746
|% 1,00
|
|GARAN
|11,80
|1.237.342.738
|% -0,42
|
|ASELS
|24,28
|1.156.710.323
|% 0,33
|
|KRDMD
|13,85
|2.680.474.229
|% 2,44
|
|ODAS
|1,37
|256.687.606
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,96
|534.404.969
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|252.497.160
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,65
|419.382.911
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3418
|14,3575
|% 1,01
|
|Euro
|15,6347
|15,6717
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,8971
|18,9919
|% 0,64
|
|Frank
|15,4813
|15,5745
|% 0,26
|
|Riyal
|3,8181
|3,8373
|% 1,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|14,65
|
|Altın Gr.
|917
|917
|17,99
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|136,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|125,57
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|60,74
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|30,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,17
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,51
|