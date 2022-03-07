***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:22
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007836
BIST
15:131.982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,32
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:1314,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1658
|Açılış
|: 14,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:1315,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1105
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6901
En Düşük
15,4420
15:13918,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 18,94
|Açılış
|: 918,18
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KONTR
|151,90
|276.867.260
|% 9,99
|
|MERKO
|3,42
|26.899.594
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.505.137
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.932.953
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.320.677
|% 9,90
|
|SANEL
|8,01
|7.656.172
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.188.933
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.146.212
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|74.547.514
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|16.429.846
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,81
|2.468.744.934
|% 2,14
|
|THYAO
|25,04
|1.618.975.071
|% -1,03
|
|EREGL
|34,20
|1.491.629.293
|% 0,59
|
|ASELS
|24,26
|1.119.160.995
|% 0,25
|
|KOZAL
|131,20
|1.114.624.487
|% 1,94
|
|KRDMD
|13,81
|2.468.744.934
|% 2,14
|
|ODAS
|1,36
|248.303.518
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,98
|514.028.962
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,04
|238.512.030
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|373.013.058
|% -0,55
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3693
|14,3800
|% 1,17
|
|Euro
|15,6538
|15,6865
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,8798
|18,9745
|% 0,55
|
|Frank
|15,4781
|15,5714
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8198
|3,8389
|% 1,12
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|20,03
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,77
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.205
|147,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|139,45
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|67,46
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,73
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,20
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,52
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Seans Raporu
15:13
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