***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018024
BIST
15:012.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,83
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0114,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0116,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:01916,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,97
|Açılış
|: 916,92
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.192.821
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.821.288
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|THYAO
|35,34
|1.932.969.129
|% -0,79
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|AKBNK
|8,31
|1.333.810.028
|% 3,36
|
|ASELS
|26,50
|1.252.220.897
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.014.026
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|618.478.391
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.158.777.773
|% 3,42
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7513
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0181
|16,0334
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1669
|19,2630
|% -0,18
|
|Frank
|15,7165
|15,8112
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|6,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ALARK
Yüzde 4.56 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 547, 543 adet işlem
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15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 94 artarak (% 1.38 ) 2, 639
-
15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KARSN
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15:13AKSEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 739, 721 adet işlem
-
15:12YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 708, 896 adet işlem