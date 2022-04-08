***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018030
BIST
14:162.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,91
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:1614,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:1616,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:16916,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 916,28
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:15
|MZHLD
|34,12
|3.413.298
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.391
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.308.621
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.239.584
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.887.501
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.275.713
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,28
|14.037.294
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.037.294
|% -4,06
|
|GARAN
|13,11
|3.720.378.131
|% 3,97
|
|THYAO
|35,52
|1.623.464.504
|% -0,28
|
|ASELS
|26,54
|1.192.488.215
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,25
|1.188.815.193
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,63
|1.042.322.134
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.042.322.134
|% 2,73
|
|GARAN
|13,11
|3.720.378.131
|% 3,97
|
|ODAS
|2,18
|598.114.202
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,51
|986.317.102
|% 2,73
|
|KARSN
|6,05
|880.376.234
|% 5,95
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7517
|14,7547
|% 0,12
|
|Euro
|16,0283
|16,0389
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1757
|19,2718
|% -0,14
|
|Frank
|15,7120
|15,8067
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9212
|3,9409
|% 0,14
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,21
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-1,19
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,42
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30ADESE
Yüzde 4.88 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 652, 763 adet işlem
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14:29QNBFB
Yüzde 6.89 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 810 adet işlem
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14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 43 artarak (% 1.32 ) 2, 638
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14:28XU100
Endeks 2, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 26, 585.00 milyon TL de
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14:28KRGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 323, 767 adet işlem