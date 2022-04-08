***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018031
BIST
14:172.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,85
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:1714,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:1716,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:17916,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,70
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:17
|MZHLD
|34,12
|3.413.298
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.391
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.308.621
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.239.584
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.998.114
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.341.002
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,32
|14.045.504
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.045.504
|% -3,93
|
|GARAN
|13,11
|3.723.534.214
|% 3,97
|
|THYAO
|35,48
|1.650.280.089
|% -0,39
|
|ASELS
|26,54
|1.196.777.416
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,26
|1.191.921.012
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,63
|1.042.364.984
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.042.364.984
|% 2,73
|
|GARAN
|13,11
|3.723.534.214
|% 3,97
|
|ODAS
|2,17
|598.596.234
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,50
|991.231.942
|% 2,51
|
|KARSN
|6,07
|930.869.784
|% 6,30
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7513
|14,7548
|% 0,12
|
|Euro
|16,0181
|16,0512
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1828
|19,2790
|% -0,10
|
|Frank
|15,7183
|15,8130
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9223
|3,9419
|% 0,16
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,77
|
|Altın Gr.
|916
|917
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,24
|