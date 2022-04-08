***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018026
BIST
17:152.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 36,94
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1514,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1516,0344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0141
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:15923,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,11
|Açılış
|: 923,06
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:13
|GZNMI
|41,36
|28.459.184
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.068.198
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.182.814
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,90
|33.189.475
|% -5,42
|
|SAMAT
|6,97
|19.300.495
|% -4,26
|
|GARAN
|13,22
|4.826.252.859
|% 4,84
|
|ASELS
|27,92
|3.524.080.480
|% 6,97
|
|THYAO
|35,32
|2.897.849.275
|% -0,84
|
|KARSN
|5,93
|1.689.103.842
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,36
|1.656.494.139
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.256.815.040
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.826.252.859
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|779.400.905
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,58
|1.570.085.529
|% 4,33
|
|KARSN
|5,93
|1.689.103.842
|% 3,85
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7517
|14,7546
|% 0,12
|
|Euro
|16,0158
|16,0281
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1220
|19,2179
|% -0,42
|
|Frank
|15,6941
|15,7886
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9226
|3,9423
|% 0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
17:13
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17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 91 artarak (% 1.80 ) 2, 650
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17:28XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 41, 312.00 milyon TL de
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17:27ESCOM
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 129, 777 adet işlem
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17:26MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 522 adet işlem
-
17:25ASELS
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 474, 533 adet işlem