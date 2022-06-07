***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 19:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035544
BIST
10:562.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,46
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.657
10:5617,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3481
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:5618,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3852
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3585
En Düşük
17,8912
10:561.016,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.016,81
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EMKEL
|2,61
|23.849.337
|% 9,66
|
|FONET
|11,99
|23.679.753
|% 8,41
|
|HATEK
|7,90
|12.997.821
|% 7,14
|
|ULUUN
|21,90
|158.133.076
|% 6,31
|
|TUKAS
|12,57
|91.849.109
|% 5,01
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|245,30
|10.018.876
|% -6,69
|
|RALYH
|12,03
|26.854.290
|% -6,38
|
|FLAP
|4,03
|17.845.187
|% -5,18
|
|THYAO
|49,38
|1.795.051.878
|% 1,90
|
|SISE
|23,24
|1.042.389.192
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,53
|801.594.787
|% 2,71
|
|EREGL
|35,42
|677.630.070
|% 2,07
|
|SAHOL
|21,26
|566.173.070
|% 0,38
|
|SEGYO
|1,25
|211.949.770
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,86
|213.998.587
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,26
|279.975.866
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,85
|263.677.975
|% -0,61
|
|KRDMD
|15,53
|801.594.787
|% 2,71
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0959
|17,1023
|% 2,08
|
|Euro
|18,3271
|18,3585
|% 2,14
|
|Sterlin
|21,3935
|21,5008
|% 1,74
|
|Frank
|17,4463
|17,5514
|% 1,69
|
|Riyal
|4,5444
|4,5672
|% 2,05
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|19,56
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,62
|
Seans Raporu
10:56
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