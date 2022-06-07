***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 19:38
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035537
BIST
13:532.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
13:5317,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4133
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1710
En Düşük
16,7519
13:5318,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,5036
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4769
En Düşük
17,8912
13:531.018,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 21,11
|Açılış
|: 1.018,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,68
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EMKEL
|2,61
|26.256.754
|% 9,66
|
|FONET
|12,06
|44.995.018
|% 9,04
|
|ULUUN
|22,42
|298.632.356
|% 8,83
|
|TMSN
|31,12
|260.903.832
|% 7,53
|
|TAVHL
|50,60
|589.923.636
|% 6,93
|
|OYYAT
|76,50
|34.323.591
|% -10,00
|
|RYGYO
|4,55
|61.286.250
|% -8,08
|
|DAGHL
|30,00
|4.398.289
|% -8,03
|
|RALYH
|11,88
|50.252.615
|% -7,55
|
|TOASO
|69,00
|1.050.317.728
|% -5,93
|
|THYAO
|49,38
|3.258.354.693
|% 1,90
|
|SISE
|23,14
|2.058.660.787
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,35
|1.237.371.674
|% 1,52
|
|EREGL
|35,04
|1.173.913.776
|% 0,98
|
|SASA
|44,32
|1.156.825.439
|% 1,93
|
|SEGYO
|1,28
|328.297.067
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|462.590.134
|% 0,70
|
|TSKB
|2,44
|345.679.869
|% 1,24
|
|DOHOL
|4,18
|529.453.164
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,83
|539.209.488
|% -1,02
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1583
|17,1675
|% 2,47
|
|Euro
|18,4392
|18,4769
|% 2,80
|
|Sterlin
|21,4380
|21,5455
|% 1,95
|
|Frank
|17,4838
|17,5891
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5591
|4,5820
|% 2,38
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,23
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|148,00
|
|Tam
|6.768
|6.938
|153,56
|
|Yarım
|3.271
|3.356
|74,28
|
|Çeyrek
|1.641
|1.678
|37,14
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,27
|