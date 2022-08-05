***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 15:29
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052328
BIST
15:582.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:5817,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0585
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:5818,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1147
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2468
15:581.021,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.021,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.021,33
BIST En Aktif Hisseler15:58
|OBASE
|13,97
|5.505.689
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.024.297
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|639.942.072
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|68.167.221
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.427.030
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.769.092
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,30
|30.282.990
|% -9,19
|
|KRPLS
|7,61
|798.498.239
|% -7,87
|
|INTEM
|94,50
|24.266.460
|% -6,44
|
|THYAO
|56,30
|3.435.573.720
|% 1,81
|
|EKGYO
|3,49
|1.417.527.491
|% 8,05
|
|TSKB
|3,26
|1.392.401.115
|% 4,82
|
|SISE
|23,40
|1.320.523.687
|% -1,52
|
|SASA
|49,64
|1.175.832.633
|% -0,82
|
|TSKB
|3,26
|1.392.401.115
|% 4,82
|
|EKGYO
|3,49
|1.417.527.491
|% 8,05
|
|SKBNK
|2,21
|639.942.072
|% 9,95
|
|ODAS
|4,26
|954.975.890
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|807.699.648
|% 2,25
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9680
|% 0,33
|
|Euro
|18,2416
|18,2596
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5600
|21,6681
|% -0,73
|
|Frank
|18,6076
|18,7197
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7679
|4,7918
|% 0,31
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-24,27
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-44,00
|
|Tam
|6.857
|6.912
|-78,00
|
|Yarım
|3.341
|3.379
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,54
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Seans Raporu
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