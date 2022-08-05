***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 15:29
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052330
BIST
16:062.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,14
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
16:0617,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0618
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:0618,2438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1305
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2299
16:061.021,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,57
|Açılış
|: 1.021,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.020,32
BIST En Aktif Hisseler16:04
|OBASE
|13,97
|5.523.123
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.034.917
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|639.995.855
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|68.181.968
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.702.646
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.937.602
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,04
|31.548.602
|% -9,75
|
|KRPLS
|7,57
|801.703.448
|% -8,35
|
|INTEM
|94,55
|24.631.838
|% -6,39
|
|THYAO
|56,50
|3.508.473.416
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,50
|1.454.836.305
|% 8,36
|
|TSKB
|3,27
|1.409.779.445
|% 5,14
|
|SISE
|23,42
|1.339.023.395
|% -1,43
|
|SASA
|49,62
|1.182.572.753
|% -0,86
|
|TSKB
|3,27
|1.409.779.445
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,50
|1.454.836.305
|% 8,36
|
|SKBNK
|2,21
|639.995.855
|% 9,95
|
|ODAS
|4,26
|957.780.907
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,10
|810.853.606
|% 2,50
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9541
|17,9672
|% 0,32
|
|Euro
|18,2347
|18,2515
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,5485
|21,6566
|% -0,78
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,44
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,32
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-24,27
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-44,00
|
|Tam
|6.857
|6.912
|-78,00
|
|Yarım
|3.341
|3.379
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,54
|
Seans Raporu
16:04
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16:19IHAAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 36.60 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 476 adet işlem
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16:18XU100
Endeks 2, 726 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 32, 061.00 milyon TL de
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16:18KLGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 738, 044 adet işlem
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16:17FONET
Yüzde 7.76 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 615, 662 adet işlem
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16:16MOBTL
Yüzde 6.15 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 550, 251 adet işlem