***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 15:29
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052334
BIST
16:142.723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,34
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
16:1417,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:1418,2605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1138
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:141.019,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -11,94
|Açılış
|: 1.019,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:14
|OBASE
|13,97
|5.556.456
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.073.805
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|640.280.516
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|68.193.682
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|111.173.688
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|14.184.925
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,63
|807.556.040
|% -7,63
|
|KZBGY
|43,12
|31.920.998
|% -7,43
|
|AKSUE
|32,28
|24.185.922
|% -6,54
|
|THYAO
|56,50
|3.583.312.999
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,53
|1.568.381.430
|% 9,29
|
|TSKB
|3,27
|1.445.424.769
|% 5,14
|
|SISE
|23,38
|1.381.737.929
|% -1,60
|
|SASA
|49,64
|1.201.418.938
|% -0,82
|
|EKGYO
|3,53
|1.568.381.430
|% 9,29
|
|TSKB
|3,27
|1.445.424.769
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,21
|640.280.516
|% 9,95
|
|ODAS
|4,25
|967.813.647
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,13
|1.058.934.887
|% 1,38
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9762
|% 0,37
|
|Euro
|18,2491
|18,2605
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5232
|21,6311
|% -0,90
|
|Frank
|18,5884
|18,7004
|% -0,50
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,28
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-24,27
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-44,00
|
|Tam
|6.857
|6.912
|-78,00
|
|Yarım
|3.341
|3.379
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,54
|
Seans Raporu
16:14
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