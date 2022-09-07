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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.09.2022 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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yok
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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060934


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.391  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 50.642.257 % 10,00  
BRKO 2,31 457.981 % 10,00  
ROYAL 4,74 3.774.770 % 9,98  
ZRGYO 4,53 83.666.023 % 9,95  
CUSAN 14,15 23.141.396 % 9,95  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 18,2317 18,2413 % 0,04  
Euro 18,0623 18,0689 % 0,10  
Sterlin 20,8929 20,9976 % -0,19  
Frank 18,4734 18,5847 % 0,18  
Riyal 4,8383 4,8626 % 0,07  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 2,65  
Altın Gr. 999 1.000 2,15  
Cumhuriyet 6.748 6.850 8,00  
Tam 6.774 6.863 23,00  
Yarım 3.301 3.350 11,00  
Çeyrek 1.655 1.678 6,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,20 0,17  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,10  
B. Petrol 92,48 92,48 -0,35  
Seans Raporu 12:14
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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